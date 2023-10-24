«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Фулхэм» и единолично возглавил таблицу АПЛ

Завершился матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Тоттенхэм» с уверенным преимуществом переиграл своего соперника — 2:0.

«Шпоры» вышли вперёд на 36-й минуте — голом отметился форвард Сон Хын Мин. На 54-й минуте кореец ассистировал Джеймсу Мэддисону, и этот забитый мяч стал последним в игре.

В предыдущий раз команды встречались в рамках АПЛ в январе этого года. Тогда гостевую победу одержал «Тоттенхэм» — 1:0. «Шпоры» находятся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 23 очка за девять проведённых матчей. «Фулхэм» располагается на 13-й строчке, в активе команды 11 очков.