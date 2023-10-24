Чемпионат Испании по футболу: результаты матчей 10-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 23 октября, матчем «Валенсия» — «Кадис» завершился 10-й тур чемпионата Испании по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 10-го тура Ла Лиги:

«Осасуна» — «Гранада» — 2:0;

«Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 1:0;

«Хетафе» — «Бетис» — 1:1;

«Севилья» — «Реал» Мадрид — 1:1;

«Сельта» — «Атлетико» Мадрид — 0:3;

«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» — 0:1;

«Жирона» — «Альмерия» — 5:2;

«Вильярреал» — «Алавес» — 1:1;

«Барселона» — «Атлетик» — 1:0;

«Валенсия» — «Кадис» — 2:0.

Турнирную таблицу чемпионата Испании после 10-го тура возглавляет мадридский «Реал», набравший 25 очков из 30 возможных. За ним следуют «Жирона» и «Барселона», имеющие в активе 25 и 24 очка соответственно. В зоне вылета располагаются «Сельта» (6), «Гранада» (6) и «Альмерия» (3).

Видео: Топ голевых передач 10-го тура Ла Лиги

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