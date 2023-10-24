Экс-вратарь «Ахмата»: племянник Кадырова — хороший футболист. Резкий и техничный

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал об опыте игре в «Ахмате» вместе с родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Играл вместе с племянником Кадырова, Халидом. На уровне дубля он был очень хорошим футбиком, в порядосе — маленький, резкий, техничный.

Да, у него была привилегия — «десятка» на спине. Но в остальном всё было по спортивному принципу», — приводит слова Гудиева Sport24.

Халид Кадыров провёл всю карьеру в Грозном и выступал на позиции вингера. Он сыграл в МИР Российской Премьер-Лиге 21 матч, где не отметился результативными действиями. Футболист завершил игровую карьеру в 28 лет.

Гудиев этим летом перешёл из подмосковных «Химок» в воронежский «Факел» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Виталий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, где пропустил девять мячей и сыграл четыре матча на ноль.