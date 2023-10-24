Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Ахмата»: племянник Кадырова — хороший футболист. Резкий и техничный

Экс-вратарь «Ахмата»: племянник Кадырова — хороший футболист. Резкий и техничный
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал об опыте игре в «Ахмате» вместе с родственником главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Играл вместе с племянником Кадырова, Халидом. На уровне дубля он был очень хорошим футбиком, в порядосе — маленький, резкий, техничный.

Да, у него была привилегия — «десятка» на спине. Но в остальном всё было по спортивному принципу», — приводит слова Гудиева Sport24.

Халид Кадыров провёл всю карьеру в Грозном и выступал на позиции вингера. Он сыграл в МИР Российской Премьер-Лиге 21 матч, где не отметился результативными действиями. Футболист завершил игровую карьеру в 28 лет.

Гудиев этим летом перешёл из подмосковных «Химок» в воронежский «Факел» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Виталий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, где пропустил девять мячей и сыграл четыре матча на ноль.

Материалы по теме
Гудиев: Ташуев — человек советской закалки, матёрый. Есть уверенность, что останемся в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android