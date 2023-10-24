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«Лидс Юнайтед» оштрафовали за нападение фаната на тренера «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау

«Лидс Юнайтед» оштрафовали за нападение фаната на тренера «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау
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Футбольная ассоциация Англии (ФА) оштрафовала «Лидс Юнайтед» и предупредила клуб за инцидент, в ходе которого фанат команды толкнул тренера «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау.

«Лидс Юнайтед» был оштрафован на £ 40 тысяч (€ 46 тысяч), с условным штрафом на £ 20 тысяч (€ 23 тысяч) до конца сезона-2024/2025 и предупреждён о своём будущем поведении за нарушение Правила ФА E21.1 в матче английской Премьер-лиги с участием «Ньюкасл Юнайтед» (2:2) 13 мая 2023 года», — приводит слова ФА Goal.

Инцидент произошёл в технической зоне на «Элланд Роуд», и полиция Западного Йоркшира быстро предъявила этому фанату обвинение в нападении.

Он должен был предстать перед мировыми судьями в июле, но позже был приговорён к 12 неделям тюремного заключения. Кроме того, ему запретили посещать футбол в течение шести лет. «Лидс Юнайтед» также наложил на него пожизненную дисквалификацию.

Команда признала, что им не удалось обеспечить то, чтобы их зрители вели себя организованно и не использовали слова или поведение, являющиеся ненадлежащими, оскорбительными, жестокими и угрожающими.

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