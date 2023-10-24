Владелец «Лиона» назвал причину неудачного старта команды в новом сезоне Лиги 1

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Мажоритарный акционер «Лиона» американский миллиардер Джон Текстор признался, что должен был отправить в отставку французского специалиста Лорана Блана ещё летом.

«В межсезонье не была проделана работа. Я совершил ошибку. Я должен был принять решение ещё летом, когда [в товарищеском матче] бельгийский «Моленбек», имеющий проблемы с составом, нанёс нам поражение», — приводит слова Текстора Get French Football News.

22 октября состоялся матч 9-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Клермоном». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе, Франция. Гости одержали победу со счётом 2:1.

В активе «Клермона» стало пять очков, команда поднялась на 17-е место. Подопечные Фабио Гроссо набрали три очка и располагаются на последней строчке турнирной таблицы Лиги 1.