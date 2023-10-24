Хлусевич высказался о возможном конфликте Абаскаля с игроками «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал об атмосфере в команде на фоне слухов о конфликте главного тренера Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

«В команде нет никаких конфликтов, у нас всё хорошо. Кстати, вообще непонятно, откуда рождаются разные слухи, но у нас всё великолепно. Саша Соболев всё время тренировался.

Наверное, можно всегда лучше по результатам. Если бы мы выиграли все матчи из всех возможных, тогда бы это было топ. Поэтому есть куда стремиться. Ещё рано говорить о том, на что можем претендовать в этом сезоне», — приводит слова Хлусевича ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе красно-белых из-за проблем с дисциплиной. 22 октября форвард попал в заявку команды на матч Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0) и провёл на поле 45 минут.