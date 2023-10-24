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Саттон — о Салахе: мы наблюдаем за великим игроком мирового класса

Саттон — о Салахе: мы наблюдаем за великим игроком мирового класса
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Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон высказался о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Мне кажется, сложно спорить с тем, что Салах является величайшим игроком «Ливерпуля» в эпоху АПЛ. Мы на самом деле наблюдаем за по-настоящему великим игроком мирового класса. У Салаха был не лучший день в субботу, но он всё равно забил. Вы приезжаете на «Энфилд» и просто ожидаете, что он забьёт. Он оказывает большое влияние на команду. Салах вывел «Ливерпуль» на новый уровень. Количество игр, которые он сыграл, голы, которые он забил сезон за сезоном… он настолько надёжен», — приводит слова Саттона Daily Mail.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.

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