Роналду подарил Нганну часы за € 100 тыс.

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарил часы бывшему обладателю титула UFC в тяжёлом весе франко-камерунскому бойцу смешанных единоборств Фрэнсису Нганну перед предстоящим боем с британским чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

Роналду подарил Нганну часы из лимитированной серии Heart of Ronaldo, выпущенной в сотрудничестве с Jacob & Co. Их стоимость оценивается в € 100 тыс.

Поединок между Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.

На счету Фьюри 34 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона завершился вничью.

Нганну в смешанных единоборствах в общей сложности провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.