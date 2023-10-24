Владелец «Лиона» оценил вероятность вылета команды из Лиги 1

Мажоритарный акционер «Лиона» американский миллиардер Джон Текстор оценил вероятность вылета команды из французской Лиги 1.

«Мы слишком сильны для этого, в турнирной таблице мы просто не занимаем то место, которое должны занимать. Я не вижу угрозы вылета, но сезон будет посредственным, спору нет», — приводит слова Текстора L'Équipe.

Ранее Текстор признался, что должен был отправить в отставку бывшего главного тренера «Лиона» Лорана Блана ещё летом.

22 октября состоялся матч 9-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Клермоном». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе, Франция. Гости одержали победу со счётом 2:1.

В активе «Клермона» стало пять очков, команда поднялась на 17-е место. Подопечные Фабио Гроссо набрали три очка и располагаются на последней строчке турнирной таблицы Лиги 1.