Левандовски поделился впечатлениями от выступлений за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями от выступления за команду перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мой первый сезон в «Барселоне» стал невероятным опытом как эмоционально, так и на поле. Я встретил много замечательных новых людей и присоединился к замечательному клубу с отличными игроками. Я продолжаю испытывать новые вещи, которые доставляют мне массу удовольствия, и они мне очень нравятся. Это то, что я делаю, это то, что я люблю делать, и я делаю это с улыбкой на лице. Я чувствую, что нахожусь в том месте, где хочу быть», — приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в десяти матчах, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.