Аллегри объяснил, почему не видит «Ювентус» в числе фаворитов Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о перспективах команды в текущем сезоне Серии А.

«Дело в том, что «Ювентус» в прошлом сезоне был третьим [без учёта штрафа в десять очков]. «Наполи» – фаворит, так как является действующим чемпионом, «Интер» тоже очень силён.

У нас очень много молодых игроков, необходимо проявить терпение. Нам нужно финишировать в четвёрке, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов», – приводит слова Аллегри pianetamilan.

22 октября прошёл матч 9-го тура итальянского чемпионата, в котором встретились «Милан» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Подопечные Аллегри обыграли соперника со счётом 1:0.

«Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков в девяти матчах.