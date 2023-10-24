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Руководство «Реала» недовольно тем, как Карло Анчелотти формирует состав

Руководство «Реала» недовольно тем, как Карло Анчелотти формирует состав
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Руководство «Реала» недовольно тем, как главный тренер клуба Карло Анчелотти выбирает состав на матч, сообщает Relevo.

По данным источника, в «Реале» недовольны тем, что в матче 10-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:1) Анчелотти использовал Луку Модрича и Тони Крооса. В руководстве считают, что ветераны клуба должны уступить место новым талантам — Тчуамени, Камавинга и Вальверде. В клубе считают, что они должны проводить больше времени на поле.

После десяти туров чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 25 очков. За последние четыре матча в Примере команда одержала три победы и один раз сыграла вничью. В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Барселоной».

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