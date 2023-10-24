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Тен Хаг оценил перспективы Хойлунда в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг оценил перспективы Хойлунда в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем английской команды Расмусе Хойлунде.

«Прежде всего, мы должны работать по графику, он пропустил предсезонную подготовку и первые четыре игры, но, думаю, он многое дал команде с момента перехода. Он забил два блестящих гола в ворота «Галатасарая» и отличился с «Баварией». Я думаю, что Расмус всегда будет результативен в нашей команде. Уверен, что он будет забивать, как и Маркус Рашфорд», — приводит слова тен Хага Goal.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года. Сумма трансфера составила € 75 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 65 млн.

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