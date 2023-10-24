Индзаги: в матче с «Зальцбургом» нам придётся показать настоящую игру «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Зальцбург».

«В субботу мы выиграли важную игру, непростую. Завтрашний день также очень важен, в очень сбалансированной группе, где нам придётся поддерживать высокий уровень концентрации. «Зальцбург» — непростая команда, они выиграли в Лиссабоне у «Бенфики».

Это команда, которая играет в хороший футбол и агрессивна, даже несмотря на то, что во время предсезонной подготовки они играли по другой системе. Мы знаем, что нам придётся показать настоящую игру «Интера», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Матч между «Интером» и «Зальцбургом» состоится 24 октября, начало – в 19:45 мск.