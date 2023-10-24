«Тоттенхэм» выдал лучший старт сезона за 63 года. Тогда команда стала чемпионом Англии

В понедельник, 23 октября, «Тоттенхэм» в родных стенах уверенно обыграл «Фулхэм» (2:0) в рамках 9-го тура чемпионата Англии. Таким образом, лондонская команда под руководством Ангелоса Постекоглу набрала 23 очка после девяти игр. Это лучший старт сезона для «Тоттенхэма» с 1960 года — тогда команда одержала девять побед в первых девяти матчах чемпионата Англии и впоследствии стала победителем турнира.

На данный момент «шпоры» единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «Манчестер Сити» и «Арсенал» на два очка.

Напомним, австралийский специалист Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» прошлым летом. До этого Постекоглу работал со сборной Австралии, а также с такими клубами, как «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», «Йокогама Ф. Маринос» и «Селтик».