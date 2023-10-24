Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» хочет выкупить Кепу у «Челси» за € 10 млн

«Реал» хочет выкупить Кепу у «Челси» за € 10 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» планирует выкупить голкипера Кепу Аррисабалагу у «Челси» по истечении срока аренды, сообщает Defensa Central.

Президент мадридцев Флорентино Перес считает испанца идеальным вариантом на роль второго вратаря. Отмечается, что «сливочные» готовы заплатить за Кепу € 10 млн. Сам футболист ранее заявлял, что в будущем хотел бы остаться в «Реале».

В текущем сезоне Кепа провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Напомним, Кепа был куплен на замену травмированному Тибо Куртуа, который из-за повреждения колена выбыл на долгий срок.

Материалы по теме
Кепа: я всё ещё хочу остаться в «Реале», но сейчас не время для переговоров

Видео: Кепа («Реал Мадрид») в прыжке вытаскивает удар Окампоса!

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android