«Реал» хочет выкупить Кепу у «Челси» за € 10 млн

Мадридский «Реал» планирует выкупить голкипера Кепу Аррисабалагу у «Челси» по истечении срока аренды, сообщает Defensa Central.

Президент мадридцев Флорентино Перес считает испанца идеальным вариантом на роль второго вратаря. Отмечается, что «сливочные» готовы заплатить за Кепу € 10 млн. Сам футболист ранее заявлял, что в будущем хотел бы остаться в «Реале».

В текущем сезоне Кепа провёл за «Реал» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Напомним, Кепа был куплен на замену травмированному Тибо Куртуа, который из-за повреждения колена выбыл на долгий срок.

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