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В «Арсенале» прокомментировали отсутствие темнокожих игроков в женской команде

В «Арсенале» прокомментировали отсутствие темнокожих игроков в женской команде
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Лондонский «Арсенал» ответил на обвинение, что в женской команде клуба нет ни одной темнокожей футболистки.

«Мы признаём, что наша нынешняя женская первая команда не отражает многообразия, которое существует в клубе и сообществах, которые мы представляем.

Увеличение участия молодых женщин и девушек разного происхождения является ключевым приоритетом для нас на уровне академии, с конкретными мерами по улучшению путей и доступности. Во всех наших командах, в том числе в мужской и женской академиях, мы гордимся нашими игроками разного происхождения, которые внесли вклад в нашу историю, успех и культуру.

Приоритетом для клуба является продолжение содействия большему разнообразию, инклюзии и созданию ощущения причастности для всех, кто связан с клубом», — цитирует заявление клуба The Athletic.

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