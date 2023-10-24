Джейми Реднапп: где бы Магуайр ни играл, фанаты высмеивают его, это несправедливо

Бывший игрок сборной Англии Джейми Реднапп поделился мыслями о защитнике «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.

«Как профессионал считаю, фанаты вели себя позорно по отношению к Магуайру. Где бы он ни играл – болельщики «МЮ» и сборной Англии высмеивают его. Такое отношение несправедливо. Гарри показал в матче с «Шеффилд Юнайтед», что является важным игроком. Конечно, он допускал ошибки, ошибаются все. Но некоторые другие футболисты «МЮ» после собственных ошибок не получают и четверти той критики, которая льётся на Магуайра.

Но если ошибается Гарри – это становится мемом. Все начинают обсуждать это. Совершенно несправедливо. Когда он играет – действительно влияет на игру команды.

Не думаю, что Магуайр является игроком «МЮ» для долгосрочной перспективы. В последнее время он был в отличной форме, но, думаю, ему, возможно, придётся пробиваться где-нибудь в другом месте. Но всё-таки он не заслуживает критики, которую получает. Это всё удар гораздо ниже пояса, и иногда позорный», — цитирует Реднаппа FourFourTwo.