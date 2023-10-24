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Савио Морейра: цель «Жироны» — что-то выиграть в этом сезоне, попасть в Лигу Европы или ЛЧ

Савио Морейра: цель «Жироны» — что-то выиграть в этом сезоне, попасть в Лигу Европы или ЛЧ
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Вингер «Жироны» Савио Морейра рассказал о целях команды на сезон.

«Когда перешёл в «Жирону», здесь много говорили о попадании в топ-8 Ла Лиги. Но оказалось, что мы стартовали очень хорошо. Наша цель – что-то выиграть в этом сезоне, попасть в Лигу Европы или ЛЧ. Не можем выбирать. Хотим сделать всё возможное, чтобы добиться чего-нибудь в этом году. Должны продолжать работать, твёрдо стоять на земле и проявлять большое смирение.

City Group – очень хороший проект. Я был в ПСВ, сейчас в «Жироне». В ПСВ играл не так много, но многому научился. Должен поблагодарить ПСВ за то, что он открыл мне дверь. Ибо то, чему я там научился, помогло мне сегодня хорошо чувствовать себя в «Жироне».

Проект City Group является первоклассным. Думаю, если буду выступать хорошо, «Манчестер Сити» обратит на меня внимание», — цитирует Савиньо Marca.

На данный момент «Жирона» занимает второе место в таблице Ла Лиги.

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Видео: 4:2. Савио («Жирона») удваивает разницу в счёте

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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