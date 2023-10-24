Артета рассказал о важности Лиги чемпионов перед матчем с «Севильей»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, что Лига чемпионов действительно важна для наших молодых игроков. Роль, которую они играют в нашем стиле игры, в нашей команде и нашем клубе, должна отражаться, чтобы команда росла. У нас есть действительно хорошая смесь. Это будет ценное время», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Матч между «Севильей» и «Арсеналом» состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Напомним, «Севилья» стартовала на групповом этапа Лиги чемпионов с ничьих с «Лансом» (1:1) и ПСВ (2:2). «Арсенал», в свою очередь, в 1-м туре разгромил ПСВ (4:0), а после этого уступил «Лансу» (1:2).