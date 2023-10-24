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Фабрицио Романо назвал имя нового главного тренера «Шахтёра»

Фабрицио Романо назвал имя нового главного тренера «Шахтёра»
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Новым главным тренером «Шахтёра» будет назначен босниец Марино Пушич. Об этом сообщает «ТаТоТаке», а позже эту информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже подписали контракт. Согласно данным Романо, официально о начале сотрудничества будет объявлено сегодня, 24 октября.

В последнее время 52-летний Пушич работал ассистентом Арне Слота в «Фейеноорде». Единственным опытом работы главным тренером был отрезок в «Твенте» в 2017–2019 годах.

Напомним, под руководством исполняющего обязанности главного тренера горняков Дарио Срны команда победила ЛНЗ (3:0) в рамках 11-го тура УПЛ. Ранее донецкий клуб уволил Патрика ван Леуэна.

На данный момент команда занимает третье место в чемпионате Украины.

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