Постекоглу — о матче с «Фулхэмом»: оборона в нашей игре была выдающейся

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о победе над «Фулхэмом» (2:0) в 9-м туре чемпионата Англии.

«В первом тайме мы были хороши, нам пришлось запастись терпением, «Фулхэм» был хорошо организован, поэтому нам пришлось немного выждать, возможно, мы могли бы забить ещё пару голов, используя созданные нами моменты, и положить игре конец.

Оборона в нашей игре была выдающейся, коллективно, всей группой, то, как мы прессинговали и как мы оставались дисциплинированными в этом процессе, принесло нам победу, и иногда это так же важно, как и всё остальное в игре.

Всегда есть области, в которых нужно совершенствоваться, и мы это сделаем. Во втором тайме я почувствовал, что мы позволили себе несколько вольностей в нашем футболе, чего пока не делали, мы были действительно дисциплинированны в своём подходе. Моя роль в этом заключается в том, чтобы всегда быть честным в своих отзывах игрокам, это то, чего они захотят, они захотят знать, как им стать лучше, и у нас есть много моментов из второго тайма, чтобы показать им, на что мы способны», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

После девяти туров «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ с 23 очками. Второе место занимает «Манчестер Сити» (21 очко).