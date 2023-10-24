AS: Джамал Мусиала рассматривает только два клуба в качестве продолжения карьеры

Полузащитник Джамал Мусиала дал понять, что пока не хочет уходить из «Баварии», сообщает AS.

При этом, как отмечают СМИ, 20-летний футболист рассматривает только два клуба для продолжения карьеры: «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Обе команды нравятся ему по стилю игры и амбициям. Также Мусиала сообщил, что не рассматривает «Ливерпуль» в качестве клуба для перехода.

Мусиала является воспитанником «Баварии», прошёл путь от U17 до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Мусиалу в € 110 млн.

В нынешнем сезоне Мусиала сыграл девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три голевые передачи.

После восьми туров Бундеслиги «Бавария» занимает третье место с 20 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (22 очка).