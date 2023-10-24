Рафаэл Леау стал лучшим футболистом Серии А в сентябре

Вингер «Милана» Рафаэл Леау получил приз лучшему футболисту сентября в Серии А. Футболиста наградили перед матчем 9-го тура с «Ювентусом» (0:1).

24-летний португалец в прошлом месяце забил три мяча и отдал две голевые передачи в пяти матчах чемпионата (с «Ромой» (2:1), «Интером» (1:5), «Вероной» (1:0), «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (2:0)).

В нынешнем сезоне Леау сыграл 11 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 49,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Леау в € 90 млн.

После девяти туров «Милан» занимает второе место с 21 очком. Лидирует в чемпионате «Интер» (22 очка).