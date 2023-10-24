Симоне Индзаги: нам нужно оставаться сосредоточенными, «Зальцбург» — непростая команда

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с «РБ Зальцбург» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Перед этой игрой у нас всё хорошо. Мы выиграли у «Торино», что было непростой задачей. Завтрашний матч будет важен в группе, которая очень сбалансирована. Нам нужно оставаться сосредоточенными, потому что «Зальцбург» — непростая команда, она выиграла в гостях у «Бенфики» в 1-м туре.

Какой будет игра на тактическом уровне? «Зальцбург» играет в хороший футбол, и у него агрессивная игровая система, даже если они играли по-другому в нашем предсезонном товарищеском матче. Они знают, как переключить игру и, когда владеют мячом, быстро передать его своим форвардам, которые очень сильны физически. Мы должны показать настоящую игру «Интера», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После двух матчей «Интер» занимает второе место с четырьмя очками в группе D с «Реалом Сосьедад» (4), «РБ Зальцбург» (3), «Бенфикой» (0).