Генрих Мхитарян: я всегда делал всё, чтобы стараться играть, и выкладывался на 100%

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о предстоящей игре с «РБ Зальцбург» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Что-то меняется, когда мы играем в ЛЧ? Ничего не меняется, каждая игра действительно важна для нас. Мы понимаем, что начали не лучшим образом против «Реала Сосьедад», но очень хорошо выступили против «Бенфики», поэтому мы хотим продолжить нашу игру.

Мы воодушевлены и готовы больше, чем когда-либо. В матче с «Бенфикой» мы уже показали, что хотим выигрывать эти матчи, и завтрашний день не будет исключением; мы сделаем для этого всё, что в наших силах.

Ожидал ли, что стану важным членом команды? Разговаривая с главным тренером перед переходом, я сказал ему, что пришел помогать команде и отдавать всё ради игры, но решение о выборе принимал он. Я всегда делал всё, чтобы стараться играть, и выкладывался на 100%. Я никогда не был игроком, ориентированным на оборону, но в роли полузащитника, которую я играю, я должен стараться помогать команде на обоих этапах игры», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт «Интера».

После двух матчей «Интер» занимает второе место с четырьмя очками в группе D с «Реалом Сосьедад» (4), «РБ Зальцбург» (3), «Бенфикой» (0).