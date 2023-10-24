Лучший старт «Тоттенхэма», «Барселона» хочет выкупить Канселу. Главное к утру

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«Тоттенхэм» набрал 23 очка в первых девяти турах АПЛ и выдал лучший старт клуба за 63 года, «Барселона» планирует выкупить у «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который сейчас находится в аренде у каталонского клуба, Карен Хачанов обыграл Романа Сафиуллина и вышел во второй круг турнира в Вене. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Тоттенхэм» выдал лучший старт сезона за 63 года. Тогда команда стала чемпионом Англии.

2. «Барселона» намерена выкупить Канселу у «Манчестер Сити» за € 25 млн.

3. Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вене, обыграв Романа Сафиуллина.

4. Овечкин высказался об антирекордной личной серии без голов и о неудачном начале сезона.

5. СКА переиграл «Локомотив», нанеся ярославцам четвёртое поражение подряд.

6. В «Далласе» предложили $ 41 млн 18-му номеру драфта НБА 2020 года.

7. Туктамышева — о паузе в карьере: накопилась усталость, появилась демотивация.

8. Каземиро сожалеет о переходе в «МЮ». Клуб хочет подписать на его место 19-летнего Невеша.

9. В МЛС в год прихода Месси побит рекорд средней посещаемости чемпионата.

10. «Нефтехимик» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд.