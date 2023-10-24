Маттейс де Лигт ожидает тяжёлую игру с «Галатасараем» в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями перед матчем с «Галатасараем» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это будет тяжёлая игра. «Галатасарай» всегда играет всем стадионом, за ними стоят болельщики. У них большой опыт, много хороших игроков, которые играли в высших лигах. Я ожидаю очень тяжёлую игру. Мы подготовимся как можно лучше, а потом посмотрим, что будет завтра», — приводит слова де Лигта официальный сайт «Баварии».

Встреча между командами состоится сегодня, 24 октября, на стадионе «Рамс Парк». Матч обслужит итальянский арбитр Давиде Масса.

После двух туров «Бавария» занимает первое место с шестью очками в группе А с «Галатасараем» (4), «Копенгагеном» (1) и «Манчестер Юнайтед» (0).