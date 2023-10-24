Руди Гарсия: нам нужно наверстать очки, которые мы потеряли в матче с «Реалом»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о матче с «Унионом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что у берлинского «Униона» в последнее время были не лучшие времена, но в прошлый раз они провели отличную кампанию и заслужили свое место в Лиге чемпионов.

У них сейчас трудные времена, но мы знаем, какая это хорошая команда. У них отличные игроки, в том числе с международными именами. Мы готовы к этой игре. Нам нужно наверстать очки, которые мы потеряли в матче с «Реалом», и мы постараемся сделать это завтра», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Наполи».

После двух туров «Наполи» занимает второе место с тремя очками в группе С с «Реалом» (6), «Брагой» (3) и «Унионом» (0).