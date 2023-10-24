Каманцев ответил, может ли арбитр из Саудовской Аравии отработать матч РПЛ до конца года

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о возможной работе арбитров из Саудовской Аравии на матчах Российской Премьер‑Лиги в 2023 году.

«Может ли до конца 2023 года арбитр из Саудовской Аравии отсудить матч РПЛ? Я думаю, возможно, даже несколько.

Кто из наших поедет по обмену? Вы знаете наших элитных судей, тот же Карасёв уже имел опыт работы в Саудовской Аравии. Только это было просто приглашение. Будем согласовывать арбитров с саудовской стороной. Первое время можно говорить о первой пятёрке арбитров по рейтингу», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация, что РПЛ и саудовская Про-лига договорились об обмене арбитрами.