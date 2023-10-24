«Гавр» выступил с заявлением по поводу драки болельщиков на матче с «Лансом»

«Гавр» на своём официальном сайте опубликовал заявление по инциденту с дракой болельщиков на матче 9-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (0:0).

«В конце матча «Гавр» — «Ланс» завязалась драка между болельщиком «Ланса» и фанатами «Гавра». Травмированному болельщику «Ланса» оказали помощь стюарды и врач, работающий со зрителями, прежде чем он смог покинуть трибуну.

После этих актов насилия клуб подаёт жалобу на причастных зрителей и одновременно примет против них меры.

«Гавр» решительно осуждает такое поведение, которое вредит положительному опыту, который клуб желает реализовать на домашних матчах. «Стад Осеан» должен оставаться праздничным и семейным местом, для этого «Гавр» продолжит быть бескомпромиссным по отношению к агрессивным зрителям и примет все меры, чтобы гарантировать спокойствие и безопасность публики», — написано в заявлении клуба.