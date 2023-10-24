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Белоус: боссам «Лукойла» стоит обратить внимание на Юрана

Белоус: боссам «Лукойла» стоит обратить внимание на Юрана
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Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что руководству московского «Спартака» нужно обратить внимание на тренерскую кандидатуру Сергея Юрана. Ранее специалист признался, что хотел бы работать в «Спартаке». В то же время он подчеркнул, что не будет вести переговоры с клубом, пока в нём работает другой тренер. На сегодняшний день Юран возглавляет «Пари Нижний Новгород».

«Юран не скрывает своих амбиций, что мог бы возглавить «Спартак». Он сильно изменился в лучшую сторону. Юран приобрёл огромный опыт. Уверен, что боссам «Лукойла» нужно обратить на него внимание», — сказал Юрий Белоус в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в таблице РПЛ, «Пари НН» — восьмое. Разрыв между командами составляет три очка.

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