Белоус: боссам «Лукойла» стоит обратить внимание на Юрана

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что руководству московского «Спартака» нужно обратить внимание на тренерскую кандидатуру Сергея Юрана. Ранее специалист признался, что хотел бы работать в «Спартаке». В то же время он подчеркнул, что не будет вести переговоры с клубом, пока в нём работает другой тренер. На сегодняшний день Юран возглавляет «Пари Нижний Новгород».

«Юран не скрывает своих амбиций, что мог бы возглавить «Спартак». Он сильно изменился в лучшую сторону. Юран приобрёл огромный опыт. Уверен, что боссам «Лукойла» нужно обратить на него внимание», — сказал Юрий Белоус в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в таблице РПЛ, «Пари НН» — восьмое. Разрыв между командами составляет три очка.