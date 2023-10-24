Сборная Израиля проведёт матчи отборочного раунда Евро-2024 в ноябре

ФИФА назначила новые даты перенесённых ранее матчей сборной Израиля с национальными командами Косова и Швейцарии. Об этом сказано в заявлении пресс-службы организации.

Матч израильтян с Косовом, который должен был состояться 15 октября, пройдёт 12 ноября. Игру со швейцарцами сборная Израиля проведёт тремя днями позже, 15 ноября. Кроме того, матчи женской Лиги наций между Израилем и Казахстаном пройдут 23 и 26 ноября. Напомним, ранее УЕФА перенёс матчи сборной Израиля с Швейцарией и Косовом в рамках отбора к чемпионату Европы 2024 года из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В группе I отборочного раунда Евро-2024 национальная команда Израиля занимает третье место, набрав 11 очков по итогам шести проведённых встреч. Лидирует в таблице сборная Румынии, второе место занимают швейцарцы.