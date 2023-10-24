Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига чемпионов, 24 октября: расписание матчей игрового дня

Лига чемпионов, 24 октября: расписание матчей игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 октября, пройдёт часть матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

  • 19:45 мск. «Галатасарай» — «Бавария»
  • 19:45 мск. «Интер» — «Ред Булл Зальцбург»
  • 22:00 мск. «Брага» — «Реал» Мадрид
  • 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»
  • 22:00 мск. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»
  • 22:00 мск. «Севилья» — «Арсенал»
  • 22:00 мск. «Ланс» — ПСВ
  • 22:00 мск. «Унион» Берлин — «Наполи»

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Сумасшедшая развязка в матче «МЮ»! Экс-форвард «Спартака» запорол пенальти при счёте 1:0!
Сумасшедшая развязка в матче «МЮ»! Экс-форвард «Спартака» запорол пенальти при счёте 1:0!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android