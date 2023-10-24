Лига чемпионов, 24 октября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 24 октября, пройдёт часть матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

19:45 мск. «Галатасарай» — «Бавария»

19:45 мск. «Интер» — «Ред Булл Зальцбург»

22:00 мск. «Брага» — «Реал» Мадрид

22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

22:00 мск. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»

22:00 мск. «Севилья» — «Арсенал»

22:00 мск. «Ланс» — ПСВ

22:00 мск. «Унион» Берлин — «Наполи»

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 встречались миланский «Интер» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в решающем матче главного еврокубка одержали подопечные Хосепа Гвардиолы. Единственный мяч во встрече забил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри на 68-й минуте. Английский клуб впервые в своей истории одержал победу в Лиге чемпионов.