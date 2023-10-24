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Кузнецов рассказал, как ЦСКА справляться с потерей защитников перед игрой с «Краснодаром»

Кузнецов рассказал, как ЦСКА справляться с потерей защитников перед игрой с «Краснодаром»
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации с защитниками в ЦСКА. В ближайшем туре чемпионата России армейцы встретятся с «Краснодаром» 29 октября.

«В центре обороны у ЦСКА на матч с «Краснодаром» остаются только Агапов и Мойзес. Наверное, будут привлечены молодые футболисты на эту позицию. Будут получать шанс — пожалуйста. Зделар? Так тоже можно. Но, понимаете, когда ты играешь на этой позиции в молодёжной команде всю жизнь, ты принесёшь больше пользы, чем человек с другой позиции. Но бывает разное.

Надо разговаривать с футболистами, которые находятся в команде, могут ли они сыграть в обороне. Многие говорят: «Не-не, я на этой позиции не смогу». А есть и другие, которым всё равно, где играть, главное — играть в основном составе. Но надо понимать, что «Краснодар» — серьёзный соперник. Играть с такой командой не на своей позиции — не действовать так чётко, как действовал бы профильный защитник. Будут ошибки. Надо к этому готовиться и принять как должное.

Я играл на всех позициях. Везде: и слева, и справа, и центрального, и нападающего. А центрального защитника я начал играть уже в конце карьеры. Раньше играли с последним защитником, а сейчас иногда приходится «один в один». Поэтому сейчас это тяжелее для непрофильных защитников», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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