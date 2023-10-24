«Галатасарай» — «Бавария»: во сколько начнётся матч ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 3-го тура группы А Лиги чемпионов встретятся турецкий «Галатасарай» и немецкая «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . Группа A. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Коман – 8' 1:1 Икарди – 30' 1:2 Кейн – 73' 1:3 Мусиала – 79'
В прошлом туре «Галатасарай» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2, а «Бавария» в гостях победила «Копенгаген» — 2:1.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков за два матча. «Галатасарай» находится на второй строчке, заработав четыре очка. Ниже — «Копенгаген» (1) и «Манчестер Юнайтед» (0).
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