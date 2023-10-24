Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: если мы выйдем в РПЛ, то скажем спасибо!

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: если мы выйдем в РПЛ, то скажем спасибо!
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, стоит ли перед клубом задача выхода в РПЛ уже в этом сезоне.

«Мы не ставим задач. Мы говорим, что нужно работать 24/7, тренироваться, работать над улучшением футбола. И после 34-го тура будет ясно. Если мы выйдем в РПЛ, то скажем спасибо! Инфраструктура? Работаем над этим. Есть вещи, которые связаны с Fan ID. Нужно кое-что купить по видео и свету. Мы готовимся. Независимо от того, будем мы в РПЛ или нет, готовимся. Нас это не застанет врасплох», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Динамо» Махачкала после 15 туров Мелбет Первой лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Материалы по теме
Экс-гендиректор «Спартака» Газизов: рад, что «Краснодар» впереди в РПЛ. Галицкий — молодец
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android