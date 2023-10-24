Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: если мы выйдем в РПЛ, то скажем спасибо!

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, стоит ли перед клубом задача выхода в РПЛ уже в этом сезоне.

«Мы не ставим задач. Мы говорим, что нужно работать 24/7, тренироваться, работать над улучшением футбола. И после 34-го тура будет ясно. Если мы выйдем в РПЛ, то скажем спасибо! Инфраструктура? Работаем над этим. Есть вещи, которые связаны с Fan ID. Нужно кое-что купить по видео и свету. Мы готовимся. Независимо от того, будем мы в РПЛ или нет, готовимся. Нас это не застанет врасплох», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

«Динамо» Махачкала после 15 туров Мелбет Первой лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.