«Севилья» — «Арсенал»: во сколько начнётся матч ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 3-го тура группы В Лиги чемпионов встретятся испанская «Севилья» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . Группа B. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 45+4' 0:2 Жезус – 53' 1:2 Гудель – 58'
В прошлом туре «Севилья» на выезде сыграла вничью с «ПСВ Эйндховен» со счётом 2:2, а «Арсенал» в гостях уступил «Лансу» — 1:2.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Команда набрала три очка за два матча. «Севилья» находится на третьей строчке, заработав два очка. Лидирует «Ланс» (4).
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