«Севилья» — «Арсенал»: во сколько начнётся матч ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 3-го тура группы В Лиги чемпионов встретятся испанская «Севилья» и английский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом туре «Севилья» на выезде сыграла вничью с «ПСВ Эйндховен» со счётом 2:2, а «Арсенал» в гостях уступил «Лансу» — 1:2.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице группы В Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Команда набрала три очка за два матча. «Севилья» находится на третьей строчке, заработав два очка. Лидирует «Ланс» (4).