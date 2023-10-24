В «Спартаке» отреагировали на приглашение на Зимний кубок РПЛ

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что красно-белые подтвердят участие в Зимнем кубке Российской Премьер-Лиги после определения окончательного состава участников.

«Есть планы провести сборы в Эмиратах. Нас пригласили поучаствовать в Зимнем кубке РПЛ, нам эта идея кажется интересной. Мы ждём полного состава участников. Когда он будет, дадим окончательный ответ», — приводит слова Зеленова «РИА Новости».

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, на каком этапе находится подготовка к Winline Зимнему кубку в Абу-Даби, сообщив, что точный список участников и расписание матчей должны утвердить в ближайшее время.

Напомним, что в Зимнем кубке 2023 года приняли участие четыре команды Российской Премьер-Лиги — «Краснодар», «Спартак», «Сочи» и «Ростов». Победителем стал московский «Спартак», набравший восемь очков в трёх матчах (три победы, одна из них по пенальти). Тогда товарищеский турнир проходил в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. Ранее Алаев опроверг слухи об участии в Зимнем кубке РПЛ клубов Медиалиги.