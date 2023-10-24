Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-гендиректор «Спартака» Газизов: завтраки и Соболев? Думаю, это выдуманная история

Экс-гендиректор «Спартака» Газизов: завтраки и Соболев? Думаю, это выдуманная история
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее работавший на аналогичной должности в «Спартаке», высказался о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева.

«Были завтраки, но не обязательно было посещать их в одно время. Наверное, и сейчас так. Думаю, это чисто выдуманная история. Что бы я предпринял? Ничего. Это другая команда. У «Спартака» есть свои определённые моменты. Не хочу говорить на эту тему», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе красно-белых из-за проблем с дисциплиной. 22 октября форвард попал в заявку команды на матч Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0) и провёл на поле 45 минут.

Материалы по теме
Из-за чего в «Спартаке» конфликтуют Абаскаль и Соболев. Дело вовсе не в завтраках
Эксклюзив
Из-за чего в «Спартаке» конфликтуют Абаскаль и Соболев. Дело вовсе не в завтраках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android