Экс-гендиректор «Спартака» Газизов: завтраки и Соболев? Думаю, это выдуманная история

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, ранее работавший на аналогичной должности в «Спартаке», высказался о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева.

«Были завтраки, но не обязательно было посещать их в одно время. Наверное, и сейчас так. Думаю, это чисто выдуманная история. Что бы я предпринял? Ничего. Это другая команда. У «Спартака» есть свои определённые моменты. Не хочу говорить на эту тему», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, ранее сообщалось, что Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе красно-белых из-за проблем с дисциплиной. 22 октября форвард попал в заявку команды на матч Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0) и провёл на поле 45 минут.