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Глава «Урала» Иванов: пусть арбитры хоть с луны прилетят. Главное — судить непредвзято

Глава «Урала» Иванов: пусть арбитры хоть с луны прилетят. Главное — судить непредвзято
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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов оценил идею РФС о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Ранее стало известно, что саудовские арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Арбитры из других стран в РПЛ? Если судьи будут независимыми, меньше ошибаться и судить так, как видят, то пусть хоть с луны прилетят. Разницы нет. Лишь бы не относились предвзято к командам и совершали меньше ошибок», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Беларусью и Катаром. Арбитры из этих стран также будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги.

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