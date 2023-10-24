Следующий исполком УЕФА пройдёт 2 декабря в Гамбурге

Следующее заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций пройдёт 2 декабря в немецком Гамбурге.

«Следующее заседание исполнительного комитета УЕФА состоится 2 декабря в Гамбурге накануне финальной жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года. Повестка дня будет сообщена позднее», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы УЕФА ТАСС.

Напомним, в конце сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет, но уже 10 октября стало известно, что пункт повестки, связанный с допуском, был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.