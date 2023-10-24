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В «Оренбурге» отреагировали на инициативу пригласить иностранных арбитров в РПЛ

В «Оренбурге» отреагировали на инициативу пригласить иностранных арбитров в РПЛ
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Спортивный директор Дмитрий Андреев высказался на тему приглашения иностранных арбитров к работе в Российской Премьер-Лиге.

«Тема с арбитрами из других стран в РПЛ — сложный вопрос. Но появление конкуренции со стороны зарубежных арбитров должно позитивно сказаться на судействе в РПЛ. Без разницы, из какой страны арбитр. Если у него хорошая квалификация, то неважно, где он работает: в Катаре, Испании или России. Я не анализировал судейство, но, наверное, к этому решению пришли неспроста. Наверное, запрос на улучшение судейства есть», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появлялась информация, что РПЛ и саудовская Про-лига договорились об обмене арбитрами.

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