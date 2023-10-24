Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря

Матч звёзд Фонбет Кубка России пройдёт в декабре. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Кубка России.

«Футболисты Пути регионов, медиакоманд и Пути РПЛ встретятся 16 декабря на Live Арене в Сколково. На этот раз участников Матча звёзд выберут болельщики клубов.

Помимо игры, футболисты посоревнуются в различных испытаниях на силу и точность ударов, скорость работы и ловкость приёма мяча. Программу матча дополнят выступление артистов, автограф-сессии с амбассадорами турнира и различные конкурсы для зрителей», — написано в заявлении.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира прошлого сезона армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). Решающий матч прошёл в Москве на стадионе «Лужники».