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Кожемякин: «СКА-Хабаровск» — лучшая команда Первой лиги по игре

Кожемякин: «СКА-Хабаровск» — лучшая команда Первой лиги по игре
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Защитник «СКА-Хабаровск» Олег Кожемякин заявил, что хабаровская команда является лучшей по игре в Мелбет Первой лиге.

«Лучшая команда лиги сейчас? «СКА-Хабаровск». По игре – сто процентов. Топ-3? Мы, второе место – «Динамо» из Махачкалы с прагматизмом и злостью, третье – «Алания» с её куражом и страстью. Может ли «СКА» выйти в Российскую Премьер-Лигу? Почему нет? Да, у нас молодой состав, но сейчас это тенденция – все пытаются омолодить состав», — приводит слова Кожемякина издание «РБ Спорт».

«СКА-Хабаровск» после 15 туров Первой лиги занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (28 очков), на втором месте расположилась владикавказская «Алания» (28). Тройку замыкает «Акрон», отстающий от лидеров на одно очко.

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