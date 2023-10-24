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Форвард «Локо» Сулейманов установил флаг Палестины в качестве фото профиля в соцсети

Форвард «Локо» Сулейманов установил флаг Палестины в качестве фото профиля в соцсети
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов поддержал Палестину на фоне разгоревшегося конфликта с Израилем. Футболист установил флаг Палестины в качестве фотографии профиля в социальной сети.

Тимур Сулейманов является воспитанником академии «Локомотива». Сейчас он выступает в составе железнодорожников на правах аренды из «Пари Нижний Новгород». Он отправился в аренду в сентябре 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний нападающий в сумме за «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив» провёл 12 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету футболиста пять игр и три гола в Фонбет Кубке России.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков после 12 матчей.

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