Сёмин: времени Миранчуку в «Аталанте» даётся не очень много, хотя он заслуживает большего

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игровом времени полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте». В матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (2:0) Миранчук провёл на поле второй тайм.

«Я слежу за выступлениями Миранчука в Италии. Хорошо, что то время, которое Алексею дали в последнем матче, он отлично использовал и хорошо отыграл. Потому что времени ему в «Аталанте» даётся не очень много, хотя он заслуживает большего.

Но такова спортивная жизнь – нужно бороться каждый день и доказывать, что ты превосходишь своего конкурента в команде. Другого пути нет. У Алексея контракт, они руководят процессом. Если Миранчуку будут давать больше игрового времени и будет доверие, то он оправдает его. Алексей – футболист высокой квалификации, он сможет всё доказать», – приводит слова Сёмина Metaratings.