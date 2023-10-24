Колосков: понимаю, если бы судьи были из Англии. Но чему мы можем научиться у Катара?

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил идею РФС о сотрудничестве в области судейства с федерациями футбола Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Ранее стало известно, что арбитры из упомянутых стран будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, а в обратном направлении отправятся российские судьи.

«Ожидать улучшения судейства в РПЛ после приглашения арбитров из Саудовской Аравии, Катара и Беларуси не стоит. Понимаю, если бы судьи были из Германии, Англии, Испании. А чему мы можем научиться у Катара, Беларуси или Саудовской Аравии? Ничему. От этого одна морока и колоссальные деньги. Толка никакого от этого решения. Может быть, у руководителей судейского корпуса есть иные мысли, но ими не делятся. Возможно, это связано со спортивно-политическими шагами. Лучше бы эти деньги потратили на судейскую академию в России», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.