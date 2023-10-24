Бейл: не знаю, как Костанца смог разговаривать на русском. Теперь хочу увидеть этот ролик

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о русском языке одноклубника, бразильца Фернандо Костанцы.

«Видеоролик, где Фернандо разговаривает с Шитовым на русском? Я не знаю, как Фернандо удалось это сделать. Теперь я тоже хочу увидеть это видео (смеётся). Я этого не видел, поэтому не могу сказать, хороший у него русский или нет. Он не говорит на русском с другими игроками», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Права на видео принадлежат РФС. Видео доступно на YouTube-канале PFC Krylia Sovetov Samara.

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко после 12 матчей. Лидирует «Краснодар» (28).