Глава «Урала» не ожидал, что ему присвоят звание почётного гражданина Екатеринбурга

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что присуждение звания почётного гражданина Екатеринбурга стало для него неожиданностью.

«Даже не знаю, как ответить. Это было и неожиданно, и когда-то говорили что-то, но, скорее, это больше было неожиданностью», — приводит слова Иванова ТАСС.

Звание почётного гражданина Екатеринбурга было присвоено Григорию Иванову сегодня, 24 октября. Иванов родился в 1961 году в Свердловской области. Президентом «Урала» функционер был назначен в 2003 году.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведёт 29 октября, когда сыграет с московским «Динамо» на выезде.