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Глава «Урала» не ожидал, что ему присвоят звание почётного гражданина Екатеринбурга

Глава «Урала» не ожидал, что ему присвоят звание почётного гражданина Екатеринбурга
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что присуждение звания почётного гражданина Екатеринбурга стало для него неожиданностью.

«Даже не знаю, как ответить. Это было и неожиданно, и когда-то говорили что-то, но, скорее, это больше было неожиданностью», — приводит слова Иванова ТАСС.

Звание почётного гражданина Екатеринбурга было присвоено Григорию Иванову сегодня, 24 октября. Иванов родился в 1961 году в Свердловской области. Президентом «Урала» функционер был назначен в 2003 году.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведёт 29 октября, когда сыграет с московским «Динамо» на выезде.

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